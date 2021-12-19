Жерсон может вернуться в Динамо / ФК Динамо Киев

Украина и наши за границей

Сразу несколько украинских футболистов оформили результативные действия в разных чемпионатах Европы. Василий Кравец отдал голевой пас в испанской Сегунде, а Марьян Швед сделал то же самое в чемпионате Бельгии. Однако всех превзошел Роман Безус, оформивший ассистентский дубль в составе Гента.

У Динамо станет меньше холостяков. Вингер киевлян и сборной Украины Виктор Цыганков сделал предложение своей возлюбленной во время отпуска.

Топ-матчи дня

Рома сенсационно разбила Аталанту, прервав победную серию команды Руслана Малиновского. Украинец отыграл второй тайм и стал лучшим в своей команде, но не смог предотвратить разгром.

Барселона красивым камбеком прервала неудачную серию – детский сад Хави показывает чудеса и учится на своих ошибках. Еще один центральный поединок Примеры завершился победой Севильи над Атлетико – третье поражение кряду команды Диего Симеоне.

Арсенал разгромил Лидс в единственном субботнем матче АПЛ. Остальные поединки перенесли из-за распространения нового штамма коронавируса в нескольких клубах.

Боруссия Д снова проиграла и отпустила Баварию в отрыв.

Трансферы

Жерсон Родригес близок к возвращению в Динамо. Французский Труа готов распрощаться со скандальным нападающим, далеко не впервые демонстрирующим свой нрав. Другой нападающий киевлян близок к переезду в Россию.

Динь может освободить место для Миколенко в Эвертоне – француз заинтересовал два клуба АПЛ.

Еще один лидер СК Днепр-1 заинтересовал два именитых клуба из Европы.