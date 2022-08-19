"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за 18 августа. СК "Днепр-1" провально стартовал в Лиге Европы.

Еврокубки

СК Днепр-1 проиграл АЭКу в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Сваток забил в свои и чужие ворота. Смотрите видео голов и обзор матча.

Лига Европы: неполноценное украинское дерби, дебют Вьюника, трудности у Олимпиакоса.

Безус в ЛЕ помог Омонии обыграть бывшую команду, Лудогорец без Пластуна справился с литовцами.

В Лиге конференций тоже было горячо: украинцы совершили сенсацию в Германии, шоу новичка Вильярреала и гол трансферной цели Динамо.

Украина

Бущан может заменить Де Хеа в Манчестере Юнайтед. Скауты "дьяволов" вживую оценили игру голкипера Динамо в Лиге чемпионов. Кроме этого, на украинского кипера вроде бы претендуют еще два клуба АПЛ – Челси и Лестер.

А вот Руслан Малиновский получил неожиданное предложение из Франции. Участник Лиги чемпионов уже начал переговоры с Аталантой. Украинец может перейти в амбициозный проект с экс-звездой Барселоны. У Руслана была серьезная ссора с Гасперини – инсайдер раскрыл подробности неожиданного разрыва.

Динамо может выйти на трансферный рынок в поисках забивного нападающего. Киевляне заинтересовалось "шведским Бензема" с роскошной статистикой и дешевым контрактом.

У Довбика есть варианты в двух топ-чемпионатах – известные суммы, которые предлагают СК Днепр-1.

Мир

Криштиану Роналду не теряет надежд сбежать из Манчестер Юнайтед. 37-летний португалец предложил свои услуги немецкому гранду.

Манчестер Юнайтед бросил все силы на борьбу за Казэмиро, а Реал не будет препятствовать трансферу бразильца.

Роберту Левандовски пока не везет в Барселоне. После провального матча с Райо Вальекано польского бомбардира еще и дерзко обокрали на астрономическую сумму у клубной базы.