Главные новости футбола 18 августа: Шахтер победил Львов и стал лидером УПЛ, Динамо нанесло Александрии первое поражение

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 18 августа.

Украина

Динамо победило Александрию на НСК Олимпийский. Единственный гол в поединке забил Виктор Цыганков, который вышел на замену. Динамо одержало 4-ю минимальную победу в УПЛ подряд, зато Александрия потерпела первое поражение в сезоне и опустилась на 2 место в таблице.

Между тем Динамо отпустило Карлоса Самбрано в Базель – швейцарский клуб объявил об аренде перуанского защитника. К слову, Самбрано после перехода в Динамо ни разу не сыграл за киевский клуб в официальном матче.

Шахтер на выезде на классе победил Львов и возглавил турнирную таблицу УПЛ благодаря большему количеству забитых голов. Этот матч стал 100-м для Паулу Фонсеки во главе "горняков".

Карпаты получили пополнение в тренерском штабе – после назначения Мораиша его ассистентом стал экс-игрок Ювентуса Димаш Тейшейра

Топ-матчи дня

Челси одержал зрелищную победу над Арсеналом – лондонское дерби завершилось со счетом 3:2. Вест Хэм Андрея Ярмоленко снова проиграл – на этот раз Борнмуту, украинец вышел на замену. Ярмоленко и партнеры пока замыкают турнирную таблицу АПЛ, проиграв 2 подряд поединка.

В Италии стартовала Серия А – Ювентус в дебютном матче Криштиану Роналду на последних минутах дожал Кьево, а Наполи в Риме одержал волевую победу над Лацио. К слову, на этом матче экспертом работал Андрей Шевченко.

Другие топ-события

Борис Тащи забил за Дуйсбург в Кубке Германии и помог своей команде выйти в 1/16 финала. Бавария одержала тяжелую победу, а вот действующий обладатель трофея Айнтрахт сенсационно проиграл Ульму и прекратил борьбу в турнире.

Иван Петряк забил очередной гол за Ференцварош. Это уже 3 гол украинца, он занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата Венгрии.

Наставник Реала Хулен Лопетеги требует у руководства клуба подписания еще одного нападающего. Испанские СМИ уже назвали 2 кандидатуры на усиление "Королевского клуба".