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ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ ЛЬВОВ - ШАХТЕР АНГЛИЯ

Главные новости футбола 18 августа: Шахтер победил Львов и стал лидером УПЛ, Динамо нанесло Александрии первое поражение

07:00 5 Читати українською
Главные новости футбола 18 августа: Шахтер победил Львов и стал лидером УПЛ, Динамо нанесло Александрии первое поражение
Главные новости футбола 18 августа

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 18 августа.

Украина

Динамо победило Александрию на НСК Олимпийский. Единственный гол в поединке забил Виктор Цыганков, который вышел на замену. Динамо одержало 4-ю минимальную победу в УПЛ подряд, зато Александрия потерпела первое поражение в сезоне и опустилась на 2 место в таблице.

Между тем Динамо отпустило Карлоса Самбрано в Базель – швейцарский клуб объявил об аренде перуанского защитника. К слову, Самбрано после перехода в Динамо ни разу не сыграл за киевский клуб в официальном матче.

Шахтер на выезде на классе победил Львов и возглавил турнирную таблицу УПЛ благодаря большему количеству забитых голов. Этот матч стал 100-м для Паулу Фонсеки во главе "горняков".

Карпаты получили пополнение в тренерском штабе – после назначения Мораиша его ассистентом стал экс-игрок Ювентуса Димаш Тейшейра

Топ-матчи дня

Челси одержал зрелищную победу над Арсеналом – лондонское дерби завершилось со счетом 3:2. Вест Хэм Андрея Ярмоленко снова проиграл – на этот раз Борнмуту, украинец вышел на замену. Ярмоленко и партнеры пока замыкают турнирную таблицу АПЛ, проиграв 2 подряд поединка.

В Италии стартовала Серия А – Ювентус в дебютном матче Криштиану Роналду на последних минутах дожал Кьево, а Наполи в Риме одержал волевую победу над Лацио. К слову, на этом матче экспертом работал Андрей Шевченко.

Другие топ-события

Борис Тащи забил за Дуйсбург в Кубке Германии и помог своей команде выйти в 1/16 финала. Бавария одержала тяжелую победу, а вот действующий обладатель трофея Айнтрахт сенсационно проиграл Ульму и прекратил борьбу в турнире.

Иван Петряк забил очередной гол за Ференцварош. Это уже 3 гол украинца, он занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата Венгрии.

Наставник Реала Хулен Лопетеги требует у руководства клуба подписания еще одного нападающего. Испанские СМИ уже назвали 2 кандидатуры на усиление "Королевского клуба".

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