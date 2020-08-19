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РБ ЛЕЙПЦИГ - ПСЖ ЛИОН - БАВАРИЯ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Главные новости футбола 18 августа: ПСЖ впервые вышел в финал Лиги чемпионов, Барселона определилась с новым тренером

07:00 - Читати українською
Главные новости футбола 18 августа: ПСЖ впервые вышел в финал Лиги чемпионов, Барселона определилась с новым тренером
ПСЖ – первый финалист ЛЧ 2019/20 / ФК ПСЖ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 18 августа.

Еврокубки

ПСЖ стал первым финалистом Лиги чемпионов 2019/20. Подопечные Томаса Тухеля разбили РБ Лейпциг и впервые в своей истории сыграют в решающем матче – видео голов и обзор игры.

Также стартовала квалификация ЛЧ 2020/21. Артем Милевский отдал два ассиста, а его Динамо победило с теннисным счетом и прошло дальше – результаты игрового дня.

"Футбол 24" собрал реакцию соцсетей и узнал мнение эксперта о фиаско Шахтера в полуфинале Лиги Европы. Как известно, "горняки" уступили Интеру со счетом 0:5. Впрочем, Шахтер по итогам сезона установил рекорд в рейтинге УЕФА, а Украина финишировала на 9-й позиции в таблице коэффициентов.

Украина

Ультрас Динамо объявили бойкот клубу. Активные фанаты продолжают требовать отставки Мирчи Луческу с поста главного тренера.

Между тем стало известно место проведения поединка за Суперкубок Украины-2020, в котором Динамо сыграет с Шахтером.

Продолжаются трансферные саги вокруг Динамо. В частности, Виталий Миколенко попал на радары Ювентуса, а Владислав Супряга заинтересовал Наполи. Кроме того, Мирча Луческу якобы пригласил в клуб первого бразильца и хочет подписать Романа Зозулю. Также в Динамо сватают Артема Кравца, который официально покинул Кайсерипсор.

Испания объявила, где примет Украину в поединке Лиги наций, который пройдет 6 сентября.

Мир

Рональд Куман возглавит Барселону. Об этом заявил президент клуба Хосеп Мария Бартомеу. Также каталонцы уволили Эрика Абидаля.

Тоттенхэм подписал известного английского голкипера.

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