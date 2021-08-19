Сборная Украины

Чемпион мира Александр Петраков начал исполнять обязанности главного тренера сборной Украины – довызов новичков и первые слова. Специалист анонсировал тренерский штаб национальной команды.

Тренер настроен вывести сборную Украины на ЧМ-2022 и уже открестился от оправданий. Петраков принял сборную Украины в критических условиях – почему не стоит ждать чуда от творца чемпионства мира.

Лига чемпионов

Лиссабонская Бенфика победила ПСВ в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ассистом Яремчука – видео голов и обзор поединка.

Венгерский Ференцварош украинцев проиграл Янг Бойз в большинстве, Мальме одолел Лудогорец Пластуна. Монако – Шахтер: впечатляющий перфоманс системы Де Дзерби, железный Трубин, игра по счету и один шаг к ЛЧ.

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