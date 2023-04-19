Лига чемпионов

Реал стал полуфиналистом Лиги чемпионов, повторно одолев Челси. Мудрик неплохо появился на замену, а героем матча стал автор дубля Родриго. Милан впервые за 16 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов, выбив Наполи. Сегодня состоятся другие четвертьфиналы: Бавария попытается оформить камбэк против Манчестер Сити, а Интер принимает Бенфику.

Украина и украинцы

Ребров может отказаться от работы в сборной Украины – журналист раскрыл сенсационный план тренера. Луческу пожмет руку Суркису и уедет из Киева – тренеру Динамо нашли новый клуб в Европе. Жирона установила солидный ценник на Цыганкова. Украинский беженец стал чемпионом Германии.

Европа

Салах побил бомбардирский рекорд АПЛ, принадлежавший легенде Ливерпуля. Бавария хочет главную звезду будущего чемпиона Италии. Реал разоблачил Барселону в лицемерии – исторические факты против обвинений Лапорты.