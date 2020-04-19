Главные новости футбола 18 апреля: Хачериди стал виновником поражения Динамо, Лунин в шаге от возвращения в Реал

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 18 апреля.

Украина

Евгений Хачериди стал антигероем Динамо Брест в матче чемпионата Беларуси. Бывший защитник сборной Украины на последних минутах игры получил прямую красную карточку и привез пенальти, который решил судьбу матча.

Известный комментатор Алексей Андронов сообщил, что Динамо может рассмотреть кандидатуру тренера из России. Правда, у него не российский паспорт.

Шахтер планирует возвращение к тренировкам на следующей неделе. Об этом португальским СМИ рассказал наставник "горняков" Луиш Каштру.

Трансферы

Реал хочет продать 10 игроков ради двух новых. Что касается Андрея Лунина, то голкипер сборной Украины, вероятнее всего, летом все же вернется в Мадрид и станет дублером Тибо Куртуа, поскольку его конкурент покинет Испанию. По крайней мере, в этом убеждены ведущие испанские СМИ. По их информации, Зинедин Зидан доволен прогрессом Лунина.

Не отстает и Барселона, которая планирует сформировать атаку мечты, ради чего потратит серьезные деньги.

Мир

Игрока АПЛ обвинили в убийстве собственной дочери. Якобы из-за его действий она родилась с проблемами со здоровьем и умерла.

Бывший хавбек сборной Франции Самир Насри пропал без вести. Клуб ищет его уже несколько недель, однако пока безрезультатно.