Динамо и сборная

Продолжилась история конфликта между киевским клубом и сборной Украины. Динамо отказалось отпускать футболистов в нужные сроки. Александр Петраков даже сформировал резервный список на замену динамовцам. А наш блоггер попытался разобраться, кто подготовит сборников лучше – Петраков или Луческу.

Страсти росли, стороны обменивались резкими словами, но в итоге все завершилось хорошо. Главный тренер озвучил новую дату сбора сборной Украины и график товарищеских матчей. А Динамо назвало дату, когда отпустит игроков в сборную Украину. Андрей Павелко лично уладил вопрос в разговоре с Игорем Суркисом.

Украина и украинцы

Руслан Малиновский получил травму в матче Серии А, а Аталанта уже без него посыпалась и проиграла третий матч подряд. Украинец может покинуть Аталанту – бергамаски запланировали серьезную распродажу после провального сезона.

Артём Довбик официально присоединился к Динамо. Сборная Украины может сыграть с Англией или Манчестером Сити. Роман Безус выиграл Кубок Бельгии – триумф Гента в серии пенальти, незасчитанный гол украинца.

Мир

Умер новорожденный сын Роналду – из двойни выжила только девочка. Манчестер Юнайтед определился с новым тренером. Барселона опозорилась в матче с Кадисом, потерпев поражение на Камп Ноу. Рома спасла ничью с Наполи и отдалила Спаллетти от чемпионства.