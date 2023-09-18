Наш день в АПЛ

Вчера четыре украинца сыграли в лучшей лиге мира между собой. Все вышли в стартовых составах своих команд. Михаил Мудрик засиял в битве против Ильи Забарного, но партнеры подвели – Челси снова провалился в матче АПЛ. Арсенал дожал Эвертон – Александр Зинченко был острым и интересным, а Виталий Миколенко помучил суперзвезду и дважды спас.

Украина

ЛНЗ одержал историческую победу под руководством Дулуба, прервав беспроигрышную серию Руха. Днепр-1 потерял очки с Колосом в дебютном матче Максимова. Кривбасс на последних минутах вырвал победу над Вересом и поднялся на второе место в УПЛ.

Шахтер прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов против Порту. Патрик ван Леувен определился с заявкой команды. Тренер озвучил серьезную претензию к игрокам в преддверии старта в еврокубках.

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