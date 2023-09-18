Главные новости футбола 17 сентября: украинский день в АПЛ, Вернидуб поднял Кривбасс на второе место УПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 сентября.
Наш день в АПЛ
Вчера четыре украинца сыграли в лучшей лиге мира между собой. Все вышли в стартовых составах своих команд. Михаил Мудрик засиял в битве против Ильи Забарного, но партнеры подвели – Челси снова провалился в матче АПЛ. Арсенал дожал Эвертон – Александр Зинченко был острым и интересным, а Виталий Миколенко помучил суперзвезду и дважды спас.
Украина
ЛНЗ одержал историческую победу под руководством Дулуба, прервав беспроигрышную серию Руха. Днепр-1 потерял очки с Колосом в дебютном матче Максимова. Кривбасс на последних минутах вырвал победу над Вересом и поднялся на второе место в УПЛ.
Шахтер прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов против Порту. Патрик ван Леувен определился с заявкой команды. Тренер озвучил серьезную претензию к игрокам в преддверии старта в еврокубках.
Другие новости
Реал одержал волевую победу над Сосьедадом в "королевском дерби" – Кубо и Гарсия устроили шоу перед стартом ЛЧ. Зинченко стал следующим приоритетом – Арсенал договорился о новых контрактах с двумя звездами.