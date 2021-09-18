Главные новости футбола 17 сентября: сборная Украины без Малиновского, Пеле снова попал в реанимацию
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 17 сентября.
Сборная Украины
Александр Петраков объявил заявку сборной Украины на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022. Руслана Малиновского нет даже в резерве.
Виктор Вацко выразил обеспокоенность решением наставника "сине-желтых" и выделил главную опасность для национальной команды.
Дебютант сентябрьского сбора Тарас Качараба получил травму, играя за Славию в Лиге конференций.
Украина
СМИ сообщили, что Виктор Скрипник готов покинуть Зарю. Клуб уже отреагировал на эту информацию.
Голкипер Шахтера Анатолий Трубин покинул лазарет и уже тренируется в общей группе.
Десна на последних минутах вырвала победу над Рухом – северяне прервали 3-матчевую безвыигрышную серию
Таблица коэффициентов УЕФА: первые баллы от Динамо в ЛЧ, фиаско Шахтера и Зари помешали Украине обойти Россию
Мир
Сергей Ребров набрал уверенную поступь в чемпионате ОАЭ – четвертая подряд победа Аль-Айна
Пеле снова попал в реанимацию после операции по удалению опухоли.
Германия отпустила тренера молодежки в сборную Турции – путь для Шевченко закрыт.
Ярмоленко і Ко проти Роналду, Реал у битві лідерів Прімери, кризовий Ювентус прийме Мілан – топ-матчі вікенду