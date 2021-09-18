Сборная Украины

Александр Петраков объявил заявку сборной Украины на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022. Руслана Малиновского нет даже в резерве.

Виктор Вацко выразил обеспокоенность решением наставника "сине-желтых" и выделил главную опасность для национальной команды.

Дебютант сентябрьского сбора Тарас Качараба получил травму, играя за Славию в Лиге конференций.

Украина

СМИ сообщили, что Виктор Скрипник готов покинуть Зарю. Клуб уже отреагировал на эту информацию.

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин покинул лазарет и уже тренируется в общей группе.

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Мир

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