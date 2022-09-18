Главные новости футбола 17 сентября: очередная потеря сборной Украины, новый клуб Хацкевича, Бавария снова провалилась
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 17 сентября.
Сборная Украины
Александр Зинченко пропустит две недели. Об этом защитник Арсенала сообщил в разговоре с главным тренером национальной команды Александром Петраковым. Ранее стало известно, что представитель АПЛ не сможет помочь сборной в решающих матчах Лиги наций против Шотландии и Армении.
Также "сине-желтые" потеряли еще одного легионера из-за травмы. В то же время к лагерю национальной команды присоединились два игрока из УПЛ.
УПЛ
Виктор Цыганков зарабатывает в Динамо 2 млн евро в год – раскрыли зарплаты лидеров киевского клуба.
Шахтер нашел альтернативу Егору Назарине, которого не смог подписать летом. "Горняки" хотят переманить хавбека олимпийской сборной Аргентины.
У киевского клуба есть колоссальный резерв для усиления – игрок сенсации ЧМ-2002 снимает шляпу перед потенциальным дебютантом Динамо.
Мир
Манчестер Сити стал лидером АПЛ, потеснив Арсенал Зинченко. Холанд снова забил, а обидчик сборной Украины получил глупое удаление.
Бавария потерпела сенсационное поражение в Германии и не может выиграть уже 4 матча Бундеслиги. Боруссия Д выиграла дерби у Шальке, но потеряла Марко Ройса – капитан рискует пропустить чемпионат мира.
Барселона обошла Реал и возглавила Примеру – реабилитация за Баварию, дубль и юбилей Левандовски, два ассиста защитника.
Николай Кухаревич феерично дебютировал в Шотландии – ассист в матче за 6 очков, один из лучших по оценкам, фаны потрясены. А вот Ярослав Ракицкий был удален. Это уже вторая красная карточка для украинца в сезоне.
Александр Хацкевич нашел новый клуб – оригинальное трудоустройство экс-тренера Динамо.