Сборная Украины

Александр Зинченко пропустит две недели. Об этом защитник Арсенала сообщил в разговоре с главным тренером национальной команды Александром Петраковым. Ранее стало известно, что представитель АПЛ не сможет помочь сборной в решающих матчах Лиги наций против Шотландии и Армении.

Также "сине-желтые" потеряли еще одного легионера из-за травмы. В то же время к лагерю национальной команды присоединились два игрока из УПЛ.

УПЛ

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Мир

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