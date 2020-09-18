Колос и Лига Европы

Колос дебютировал в Лиге Европы с исторической победы над Арисом. Коваливцы забили грекам два гола. Руслан Костышин скромно прокомментировал исторический триумф, а вот игроки устроили безумное празднование в раздевалке. В следующем раунде квалыфикации украинский клуб сыграет с хорватской Риекой.

Тоттенхэм едва не опозорился и Болгарии, Ибрагимович помог Милану пройти Шемрок Роверс. Вольфсбург поиздевался над Кукесом и стал соперником Десны в следующем раунде Лиги Европы.

Украинцы за рубежом

Роман Яремчук стал альтернативой Владиславу Супряге в Болоньи. Кроме того, форвард Гента также заинтересовал гранд Серии А.

Бывший хавбек Карпат Сергей Вакуленко забил победный гол за Арарат в матче с сумасшедшим камбэком. Иван Петряк ассистом создал победный гол Фехервара в Лиге Европы.

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