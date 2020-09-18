Главные новости футбола 17 сентября: Колос взял Европу, Шахтер оформил два трансфера за день
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 17 сентября.
Колос и Лига Европы
Колос дебютировал в Лиге Европы с исторической победы над Арисом. Коваливцы забили грекам два гола. Руслан Костышин скромно прокомментировал исторический триумф, а вот игроки устроили безумное празднование в раздевалке. В следующем раунде квалыфикации украинский клуб сыграет с хорватской Риекой.
Тоттенхэм едва не опозорился и Болгарии, Ибрагимович помог Милану пройти Шемрок Роверс. Вольфсбург поиздевался над Кукесом и стал соперником Десны в следующем раунде Лиги Европы.
Украинцы за рубежом
Роман Яремчук стал альтернативой Владиславу Супряге в Болоньи. Кроме того, форвард Гента также заинтересовал гранд Серии А.
Бывший хавбек Карпат Сергей Вакуленко забил победный гол за Арарат в матче с сумасшедшим камбэком. Иван Петряк ассистом создал победный гол Фехервара в Лиге Европы.
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Другие топ-новости
ФИФА обновила рейтинг национальных команд – поражение от Испании не задело сборную Украины. Между тем, состоялись еще два матча Кубка Украины – не обошлось без сенсации.
Шахтер совершил два трансфера из день: "горняки" оформили две аренды – Кайоде перешел в турецкий Сивасспор, а Сикан – в Мариуполь. Десна подписала воспитанника киевского Динамо.
Барселона официально оформила увольнение Сетьена. Уже бывший наставник каталонцев будет судиться с клубом за компенсацию.
УЕФА объявил полный список претендентов на индивидуальные награды за прошлый сезон Лиги чемпионов. Триумфатор турнира – Бавария – подтвердила переход Алькантары в Ливерпуль.