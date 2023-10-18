Сборная Украины

Национальная сборная в сложном матче одолела Мальту. Мудрик эффектно забил дебютный гол, а Довбик реализовал пенальти.

Украина вернулась на второе место в группе, а судьба прямой путевки на Евро-2024 определится в игре с Италией. Сергей Ребров оценил игру команды.

Европа

Англия обыграла Италию, вышла на Евро-2024 и помогла Украине. Сербия приблизила Украину к плей-офф, а Венгрия не смогла досрочно оформить выход. Казахстан шокировал Финляндию камбэком и сохраняет шансы на Евро.

Террорист, сорвавший матч отбора к Евро-2024, был арестован. Другого подозреваемого полиция Брюсселя застрелила, еще двое до сих пор в розыске.

УПЛ

Патрик ван Леувен имел конфликт с лидерами Шахтера – СМИ озвучил ряд претензий игроков к тренеру. Руслан Ротань, по слухам, может возглавить Шахтер.

Что будет с еврокубковыми матчами Зари и Маккаби – украинцы предлагают 2 варианта, а УЕФА затягивает вердикт. Игроки украинского клуба получили 1,5 млн за фиктивную военную службу – ДБР сообщило о подозрении.