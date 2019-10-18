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Главные новости футбола 17 октября: новые подробности конфликта Суркиса и Павелко, матч Барселона – Реал перенесен

07:00 252 Читати українською
Главные новости футбола 17 октября: новые подробности конфликта Суркиса и Павелко, матч Барселона – Реал перенесен
Суркис – Павелко: все детали конфликта / фото из соцсетей

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 октября.

Конфликт Суркис – Павелко

УАФ прокомментировала слухи о драке главы УАФ Андрея Павелко и бывшего вице-президента УЕФА Григория Суркиса в VIP-ложе НСК Олимпийский во время матча Украина – Португалия. Другой источник из УАФ на правах анонимности сообщил дополнительные подробности скандала – якобы недоработала государственная охрана, пропустившая людей без соответствующих приглашений.

Один из участников инцидента – Григорий Суркис – заявил, что с ним все хорошо, отказавшись дополнительно комментировать ситуацию.

Украина

Генеральная прокуратура Украины открыла производство против руководителей Динамо по факту уклонения от уплаты налогов. В случае доказательства вины должностным лицам киевского клуба грозит серьезное наказание.

Роман Яремчук подорвал Россию легким троллингом. Бомбило у всех: журналистов, фанатов и даже бывшего игрока Динамо.

Защитник Динамо Карлос Самбрано хочет покинуть клуб ради Копа Америка-2020. Денис Бойко был прооперирован – ожидалось, что голкипер выбыл до конца года, но позже появились более оптимистичные прогнозы.

Мир

Матч Барселона – Реал перенесли. Поединок, который должен был состояться 26 октября, пройдет в декабре. Причиной переноса Эль Класико стала нестабильная политическая ситуация в Барселоне.

Руслан Малиновский получит шанс закрепиться в основе Аталанты, считают итальянские СМИ.

blog_ava
Барселона – Реал: Эль Класико официально перенесли
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