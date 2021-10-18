Украина

В первом матче нового тренера Минай расписал ничью с Десной – нескучные нули в Ужгороде. Полтавская Ворскла удержала победу над Александрией в феерическом матче с дублем Рангеля.

Хавбек Кирилл Ковалец получил жуткую травму в матче с Ворсклой и покинул поле на носилках. Экс-наставник Волыни Виталий Кварцяный заинтриговал возвращением в украинский футбол.

Европа

Туринский Ювентус победил Рому дома благодаря курьезному голу Кина. Тем временем Аталанта разгромила Эмполи в день 114-летия клуба – Малиновский упустил свой шанс после выхода на замену.

В чемпионате Испании Барселона победила Валенсию – Депай и Фати запугивают Динамо перед Лигой чемпионов. Мюнхенская Бавария разгромила Байер и единолично возглавила Бундеслигу.

Другие топ-события

Андрей Лунин может повторить путь Хакими – Боруссия Д готова перезапустить карьеру украинца. "Исключительная красота": итальянская пресса влюбилась в Коваленко, который спас Мотту – его жемчужине позавидует звезда Серии А.

Шахтер – Реал: появилась аявка мадридцев на встречу Лиги чемпионов. Поединок с Реалом будет обслуживать арбитр, который уже фиксировал победу "горняков" над "сливочными".