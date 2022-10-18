"Золотой мяч-2022"

Обладателем "Золотого мяча" стал Карим Бензема . Женскую самую престижную индивидуальную награду завоевала представительница Барселоны, установив рекорд.

Также стало известно, как проголосовала Украина за претендентов престижной премии.

Тибо Куртуа признан лучшим голкипером года, а Гави – молодым игроком. Команда года имеет серьезный украинский след. Левандовски и Мане получили новые награды от France Football.

Украинцы за границей

Реал хочет продлить контракт с Луниным – решение за украинцем, который грыз себя за пропущенный гол от Шахтера.

Шевченко с украинским аксессуаром посетил церемонию вручения "Золотого мяча", вспомнил свой триумф в 2004-м и рассказал миру о войне России против Украины.

Зинченко и Миколенко приняли участие в благотворительном матче CS:GO. Удалось собрать около 800 тысяч гривен.

Украина

В Киеве запретили проведение ближайших матчей чемпионата Украины.

Умер легенда Карпат. Он был причастен к успешному выступлению африканской сборной на чемпионате мира.