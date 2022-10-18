Главные новости футбола 17 октября: Бензема стал обладателем "Золотого мяча", Реал хочет удержать Лунина
Футбол 24 презентует дайджест главных новостей за понедельник, 17 октября.
"Золотой мяч-2022"
Обладателем "Золотого мяча" стал Карим Бензема. Женскую самую престижную индивидуальную награду завоевала представительница Барселоны, установив рекорд.
Также стало известно, как проголосовала Украина за претендентов престижной премии.
Тибо Куртуа признан лучшим голкипером года, а Гави – молодым игроком. Команда года имеет серьезный украинский след. Левандовски и Мане получили новые награды от France Football.
Украинцы за границей
Реал хочет продлить контракт с Луниным – решение за украинцем, который грыз себя за пропущенный гол от Шахтера.
Шевченко с украинским аксессуаром посетил церемонию вручения "Золотого мяча", вспомнил свой триумф в 2004-м и рассказал миру о войне России против Украины.
Зинченко и Миколенко приняли участие в благотворительном матче CS:GO. Удалось собрать около 800 тысяч гривен.
Украина
В Киеве запретили проведение ближайших матчей чемпионата Украины.
Умер легенда Карпат. Он был причастен к успешному выступлению африканской сборной на чемпионате мира.
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