Главные новости футбола 17 ноября: Украина завершила отбор на Евро-2020 непобедимой, классный покер Де Пены за Динамо

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 ноября.

Сербия – Украина

Сборная Украины расписала результативную ничью с Сербией в последнем матче квалификации на Евро-2020: провал лидера, крутой характер, неожиданный джокер и 2 уязвимых места сборной. От поражения "сине-желтых" спас гол Беседина в компенсированное время.

Благодаря такому результату национальная сборная впервые завершила календарный год без поражений и провела лучший отборочный турнир в своей истории. Украинские футболисты получат премиальные за выход на Евро-2020.

Андрей Шевченко остался доволен игрой и ждет жеребьевки финальной части. "Второй матч сборной под счастливой звездой", или О чем будут писать итальянские газеты: мы собрали реакцию соцсетей на ничью сборной с Сербией.

Евро-2020

Второй в нашей группе стала сборная Португалии, которая в последнем туре справилась с Люксембургом и оставила позади Сербию. Расслабленная игра "селесао", Роналду снова забил, а "динамовец" – худший в матче.

Англия разгромила Косово: победа "Трех львов" на классе, день британских рекордов и готовность балканцев к Евро-2020. В ворота Косово влетело 4 гола от Кейна и компании, но тамошние болельщики не обижались на соперника. Они устроили британцам теплый прием, благодаря за помощь в Косовской войне.

Франция одолела Албанию, Турция и Исландия победили, Молдова заняла последнее место в группе.

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