Украина

Динамо в непростом матче победило Ингулец – дубль Цыганкова приблизил киевлян к Шахтеру на расстояние четырех очков. Луческу оценил возможность подписать топового легионера на замену Сироте и Попову.

Кривбасс получил разрешение играть в родном городе. СК Днепр-1 продлил контракты с двумя лидерами. Шевченко, Суркис и Усик избраны членами НОК Украины.

Украина вырвала победу над Косово в первом туре отбора на Евро U-19. Звездочка из АПЛ обеспечил результат для команды Нагорняка.

Наши за границей

Руслан Малиновский может оказаться в Милане – чемпионы Италии хотят "обчистить" Аталанту. Александр Зинченко был среди жертв "желудочной эпидемии" Арсенала.

ЧМ-2022

Появилась информация, что Катар подкупил соперника, чтобы выиграть дебютный матч на ЧМ-2022. Никто не бросил вызов стороннику Путина – на пост президента ФИФА зарегистрировался только один кандидат.

Садьо Мане не сыграет на ЧМ-2022 и ляжет под нож. Аргентина потеряла на Мундиаль сразу двух форвардов. 137 друзей Марлоса – триумф натурализации на ЧМ-2022, лидеры и аутсайдеры, только 4 сборные выступают против.