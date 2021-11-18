Сборная Украины

Александр Петраков официально утвержден главным тренером сборной Украины после выхода в плей-офф квалификации на чемпионат мира. Соглашение рассчитано до конца 2022 года с опцией продления до завершения Евро-2024. Наставника получила и женская команда – им стал экс-тренер Барселоны, выигрывавший Лигу чемпионов.

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К слову, Украина вошла в топ-7 сборных, прошедших отбор ЧМ-2022 без поражений. Три наших футболиста попали в символическую сборную группы D.

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ЧМ-2022

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