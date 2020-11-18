Украина не сыграла против Швейцарии в Лиге наций

Мачт Швейцария – Украина официально отменили из-за принципиальной позиции департамента здравоохранения кантона Люцерн. Малиновский, Мораес и Кривцов сдали положительный тест на COVID-19. Впоследствии выяснилось, что поединок не состоится вообще, а УАФ отказалась привезти новую команду. Делегацию "сине-желтых" отправили на карантин.

Судьба поединка 6-го тура Лиги наций может определиться с помощью банального жребия. Для подопечных Шевченко определили три варианта жребия.

Директор сборной Швейцарии назвал отменой матча Лиги наций против Украины позором, а главный санврач Люцерна объяснил мотивы запрета проведения игры.

А вот наша молодежка разгромила Северную Ирландию в последнем матче отбора Евро-2021 U-21.

Динамо и коронавирус

Нападающий киевского клуба Жерсон Родригес заразился печальным COVID-19 в лагере сборной Люксембурга. Кроме этого, каналы Футбол сообщили, что Динамо не выполнило медицинский протокол во время транспортировки игроков сборной Украины.

Луческу и Суркис обсудят трансферы Динамо – Цыганик раскрыл приоритеты румына.

Драгович близок к переходу в Црвену Звезду – безумный регресс защитника после успеха с Динамо.

Историческое унижение Германии в Лиге наций

Испания изнасиловала Германию, забив 6 голов и став финалистом Лиги наций – крупнейшее фиаско Бундестим за 89 лет.

Хорватия спасается несмотря на поражение от португальцев, Франция отправила шведов в низший дивизион.

Черногория уничтожила Кипр и поднялась в дивизион B, Люксембург без Жерсона не справился с Азербайджаном.

Фареры вырвали у Мальты путевку в дивизион С, Латвия уничтожила Андорру, Гибралтар повысился в классе.