Евро-2024

Состоялись очередные матчи 9-го тура отбора на чемпионат Европы. Италия разгромила Северную Македонию, определив задачу для Украины на матч года – нам нужна только победа. У Украины и Италии перед последним туром по 13 очков, но "сине-желтые" проиграли в очном матче и поэтому занимают третье место.

Албания оформила выход в финальную стадию Евро – гол лидера Карпат сохранил Молдове шансы на второе место. Дания досрочно пробилась на Евро-2024, дожав Словению, Польша не удержала победу над Чехией. Англия в эконом-режиме обыграла Мальту, оторвавшись от Украины на 6 очков.

Таким образом, определились уже 13 участников финальной части Евро-2024.

Украина

Очередная отставка в УПЛ. Минай официально уволил Владимира Шарана. По информации СМИ, команде уже представили нового тренера.

Украина разбила Люксембург и продолжает лидировать в отборе на Евро-2025 U-21 с максимумом очков – помощь Реброва дала результат.

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