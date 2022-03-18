Главные новости футбола 17 марта: Ярмола забил в Лиге Европы, сборной Украины предлагают подарить путевку на ЧМ-2022
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за 17 марта.
Еврокубки
Андрей Ярмоленко забил решающий мяч Вест Хэма в Лиге Европы и помог пройти Севилью. Руслан Малиновский провел тяжелый матч против Байера, но торжествовал вместе с Аталантой. Барселона оформила камбэк против заведенного Галатасарая. Определились четвертьфиналисты Лиги Европы – солидный подбор команд.
В Лиге конференций также известны все четвертьфиналисты. Роман Безус с Гентом вылетел, а вот Славия с двумя украинцами спокойно прошла дальше. Рома и Лестер с большими проблемами преодолели 1/8 финала и остаются главными фаворитами турнира. Сказка Буде-Глимт продолжается – соперник Зари до сих пор феерит в Европе.
Украина
Украина может напрямую выйти на чемпионат мира в Катаре. Наши соперники обсуждали благородное решение. ФИФА разрешила украинским игрокам покинуть УПЛ и подписать временные контракты за границей.
Шахтер может отпустить еще одного форварда в Бразилию. Майкон от безысходности присоединится к Мораесу. Тете может стать одноклубником Яремчука и покрыть долг Шахтера перед Бенфикой. Пятов стал трансферной целью Фейенорда.
Война
Андрей Богданов присоединился к украинской армии. Карпаты, Рух и Львов открыли двери для детей-переселенцев. Беньямин Вербич отчитался о помощи ВСУ.
Аталанта подыгрывает оккупантам, ретранслируя стереотипы "русского мира" об Украине – Малиновский на стороне правды. Реал, ПСЖ и Милан прекратили сотрудничество с российским спонсором.