Еврокубки

Андрей Ярмоленко забил решающий мяч Вест Хэма в Лиге Европы и помог пройти Севилью. Руслан Малиновский провел тяжелый матч против Байера, но торжествовал вместе с Аталантой. Барселона оформила камбэк против заведенного Галатасарая. Определились четвертьфиналисты Лиги Европы – солидный подбор команд.

В Лиге конференций также известны все четвертьфиналисты. Роман Безус с Гентом вылетел, а вот Славия с двумя украинцами спокойно прошла дальше. Рома и Лестер с большими проблемами преодолели 1/8 финала и остаются главными фаворитами турнира. Сказка Буде-Глимт продолжается – соперник Зари до сих пор феерит в Европе.

Украина

Украина может напрямую выйти на чемпионат мира в Катаре. Наши соперники обсуждали благородное решение. ФИФА разрешила украинским игрокам покинуть УПЛ и подписать временные контракты за границей.

Шахтер может отпустить еще одного форварда в Бразилию. Майкон от безысходности присоединится к Мораесу. Тете может стать одноклубником Яремчука и покрыть долг Шахтера перед Бенфикой. Пятов стал трансферной целью Фейенорда.

Война

Андрей Богданов присоединился к украинской армии. Карпаты, Рух и Львов открыли двери для детей-переселенцев. Беньямин Вербич отчитался о помощи ВСУ.

Аталанта подыгрывает оккупантам, ретранслируя стереотипы "русского мира" об Украине – Малиновский на стороне правды. Реал, ПСЖ и Милан прекратили сотрудничество с российским спонсором.