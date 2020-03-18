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Главные новости футбола 17 марта: Евро-2020 официально перенесли, УПЛ ушла на карантин, УЕФА определил формат еврокубков

07:00 157 Читати українською
Главные новости футбола 17 марта: Евро-2020 официально перенесли, УПЛ ушла на карантин, УЕФА определил формат еврокубков
Главные новости футбола 17 марта: Евро-2020 официально перенесли, УПЛ ушла на карантин, УЕФА определил формат еврокубков

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 марта.

Евро-2020 и еврокубки

УЕФА официально подтвердил решение о Евро-2020 – определен план для завершения Лиги наций 2018/19. Союз якобы хочет получить огромную компенсацию за перенос чемпионата.

Организация также разъяснила ситуацию с билетами на чемпионат Европы. Кроме того, УЕФА назвал новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы 2019/20.

Евро-2020 перенесли, Украина с риском остаться без Шевченко – кто выиграл и проиграл от решения УЕФА – в нашем материале.

Украина

УАФ объявила официальное решение о дальнейшей судьбе УПЛ и Кубка Украины. Два клуба УПЛ объявили о введении карантина из-за пандемии коронавируса.

Донецкий Шахтер определился с ценой Мудрика, а известный скаут подтвердил интерес итальянских грандов к таланту "горняков".

Другие топ-события

ФИФА перенесла Клубный чемпионат мира-2021. Кроме того, Копа Америка официально перенесен из-за эпидемии коронавируса.

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг не теряет надежды перейти в Барселону, а Арсенал повесил ценник на габонца.

Хавбек Филиппе Коутиньо заинтересовал сразу 4 гранда АПЛ – Барселона открыта к предложениям. Килиан Мбаппе намекнул на возможный переход в Реал летом.

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