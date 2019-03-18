Главные новости футбола 17 марта: Динамо одолело Олимпик, первое поражение Ювентуса, удачный день для украинцев в Европе

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 марта.

Украина

22 тур УПЛ продолжился тремя матчами. Карпаты и Мариуполь разошлись миром во Львове. Этот результат может лишить Мариуполь места в первой шестерке, судьба последней путевки в которую теперь в руках Ворсклы. Полтавчан в матче с Арсеналом-Киев устроит только победа, другой результат выведет в первую шестерку Мариуполь.

Львов победил Десну и гарантировал себе участие в верхней шестерке, а Динамо одержало победу над Олимпиком. Голы забивали Виктор Цыганков и Назарий Русин – видео голов и обзор матча.

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес уже в ближайшие дни получит паспорт гражданина Украины и может быть вызван в сборную даже на матч против Португалии.

Украинцы за рубежом

Роман Яремчук дублем принес Генту победу и место в чемпионской шестерке. Руслан Малиновский также забил, но его Генк упустил победу на последних минутах.

Артем Кравец и Александр Кучер остановили лидера чемпионата Турции, а Юрий Яковенко забил гол в чемпионате Дании. Забивали украинцы и в Молдове – красивое взятие ворот в активе Андрея Близниченко.

Александр Зинченко снова стал героем английских СМИ за свою игру в матче Кубка Англии.

Другие главные события

Ювентус потерпел первое поражение в чемпионате Италии. Это произошло только в 28 туре в матче против Дженоа. Впрочем, об интриге в борьбе за Скудетто речь не идет – Наполи отстает на 15 очков.

В другом центральном поединке Интер победил Милан и вышел на 3 место чемпионата.

Барселона разгромила Бетис – невероятный Месси оформил хет-трик. Бавария не отстает – раздраженные вылетом из ЛЧ мюнхенцы уничтожили соперника со счетом 6:0.

Эвертон неожиданно победил Челси, а Ливерпуль в тяжелом матче одолел Фулхэм и стал лидером АПЛ.