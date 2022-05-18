Украина

Сборная Украины одержала вторую победу подряд. Подопечные Александра Петракова обыграли итальянский Эмполи – второй подряд гол дебютанта, Бразилия Караваева, результативный камбек и новая досадная потеря.

Перед матчем стало известно, что "сине-желтые" потеряли еще двух игроков на полуфинал отбора ЧМ-2022 против Шотландии – вылетели представители Динамо и Шахтера. Соответственно, существует риск, что Александр Петраков не сможет рассчитывать сразу на трех исполнителей.

Игорь Суркис рассказал о будущем Динамо – контракт Луческу, продажа звезд и бюджет во время войны. Первое интервью президента киевлян "на камеру" с 24 февраля.

Трансферы

Леверкузенский Байер конкретизировал предложение по Мудрику – Шахтер может солидно подзаработать.

Андрей Лунин отчаянно стремится найти новый клуб. Реал уже выбрал привилегированную замену.

Уход из Вест Хэма не стал неожиданностью для Ярмоленко. Украинец и сам не желал подписывать новый контракт с лондонским клубом.

Лионель Месси якобы определился со следующей командой. Аргентинец выкупит 35% акций в клубе Бекхэма.

Защитник Динамо и сборной Украины Илья Забарный находится на радарах топ-клубов АПЛ.

Мир

Ливерпуль полурезервным составом одолел Саутгемптон и сохранил реальный шанс на чемпионство. Все решится в воскресенье в последнем туре АПЛ. Команде Клоппа нужно обыграть Вулверхэмптон и надеяться, что Астон Вилла во главе со Стивеном Джеррардом отберет очки у Ман Сити.

Шевченко, Месси и другие звезды сыграют на благо украинцев – матч организует Это'О.