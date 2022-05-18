Главные новости футбола 17 мая: победа Украины в Италии, сборники на пути в новые клубы, Ливерпуль верит в чудо
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 мая.
Украина
Сборная Украины одержала вторую победу подряд. Подопечные Александра Петракова обыграли итальянский Эмполи – второй подряд гол дебютанта, Бразилия Караваева, результативный камбек и новая досадная потеря.
Перед матчем стало известно, что "сине-желтые" потеряли еще двух игроков на полуфинал отбора ЧМ-2022 против Шотландии – вылетели представители Динамо и Шахтера. Соответственно, существует риск, что Александр Петраков не сможет рассчитывать сразу на трех исполнителей.
Игорь Суркис рассказал о будущем Динамо – контракт Луческу, продажа звезд и бюджет во время войны. Первое интервью президента киевлян "на камеру" с 24 февраля.
Трансферы
Леверкузенский Байер конкретизировал предложение по Мудрику – Шахтер может солидно подзаработать.
Андрей Лунин отчаянно стремится найти новый клуб. Реал уже выбрал привилегированную замену.
Уход из Вест Хэма не стал неожиданностью для Ярмоленко. Украинец и сам не желал подписывать новый контракт с лондонским клубом.
Лионель Месси якобы определился со следующей командой. Аргентинец выкупит 35% акций в клубе Бекхэма.
Защитник Динамо и сборной Украины Илья Забарный находится на радарах топ-клубов АПЛ.
Мир
Ливерпуль полурезервным составом одолел Саутгемптон и сохранил реальный шанс на чемпионство. Все решится в воскресенье в последнем туре АПЛ. Команде Клоппа нужно обыграть Вулверхэмптон и надеяться, что Астон Вилла во главе со Стивеном Джеррардом отберет очки у Ман Сити.
Шевченко, Месси и другие звезды сыграют на благо украинцев – матч организует Это'О.