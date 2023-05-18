Хосеп Гвардиола снова в финале ЛЧ / Getty Images

Лига чемпионов

Манчестер Сити вышел в финал Лиги чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы разбила Реал, забив мадридцам 4 "сухих" мяча – видео голов и обзор матча. Для "горожан" этот финал станет вторым в истории клуба – шанс добиться желанного трофея после неудачи с Челси в сезоне 2020/21. Реал сложил полномочия обладателя трофея.

Соответственно, определились финалисты ЛЧ 2022/23 – уникальный матч и шанс осуществить мечту. Поединок состоится 10 июня в Стамбуле.

Украина

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Мир

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