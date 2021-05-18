Евро-2020

Сборная Украины определилась с ареной, на которой будет тренироваться во время чемпионата Европы. Между тем, ряд национальных команд уже объявили расширенные заявки на турнир – в частности, Польша (с Томашем Кендзёрой в списке), Бельгия (список "дьяволов" уже окончательный), Хорватия и Италия. К слову, наставник "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини подписал новый контракт.

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген пропустит Евро-2020 из-за травмы – дублер Мануэля Нойера вынужден лечь под нож.

Украина

Сергей Ребров получил новый вариант в Европе, а Мирча Луческу склоняется к продлению контракта с Динамо. Также румынский тренер будет послом сборной Украины на Евро-2020.

Макс Килман получил украинский паспорт, но ФИФА еще раньше закрыла путь защитнику Вулверхэмптона в национальную команду Украины.

Шахтер может подписать игрока сборной Италии и имеет ряд козырей перед Ювентусом.

Виктор Коваленко выбыл до конца сезона. Пока неизвестно, успеет ли украинский полузащитник Аталанты восстановиться к чемпионату Европы.

Василий Кравец покинул Лех. Украинец не убедил польский клуб выкупить свой контракт у Леганеса.

Мир

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