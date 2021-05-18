Главные новости футбола 17 мая: Куман уйдет из Барселоны, новый вариант для Реброва, Украина привлечет Луческу на Евро
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 мая.
Евро-2020
Сборная Украины определилась с ареной, на которой будет тренироваться во время чемпионата Европы. Между тем, ряд национальных команд уже объявили расширенные заявки на турнир – в частности, Польша (с Томашем Кендзёрой в списке), Бельгия (список "дьяволов" уже окончательный), Хорватия и Италия. К слову, наставник "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини подписал новый контракт.
Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген пропустит Евро-2020 из-за травмы – дублер Мануэля Нойера вынужден лечь под нож.
Украина
Сергей Ребров получил новый вариант в Европе, а Мирча Луческу склоняется к продлению контракта с Динамо. Также румынский тренер будет послом сборной Украины на Евро-2020.
Макс Килман получил украинский паспорт, но ФИФА еще раньше закрыла путь защитнику Вулверхэмптона в национальную команду Украины.
Шахтер может подписать игрока сборной Италии и имеет ряд козырей перед Ювентусом.
Виктор Коваленко выбыл до конца сезона. Пока неизвестно, успеет ли украинский полузащитник Аталанты восстановиться к чемпионату Европы.
Василий Кравец покинул Лех. Украинец не убедил польский клуб выкупить свой контракт у Леганеса.
Мир
Рональд Куман покинет Барселону по окончании сезона. Тренера, который добыл с "сине-гранатовыми" Кубок Испании, спасет только форс-мажор.
Смена тренера назревает и в Мадриде. Реал выделил фаворита на должность преемника Зидана, но фанаты не поддерживают руководство.
Эрлинг Холанд остается в Боруссии Дортмунд после успешной квалификации в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Состоялись первые полуфиналы плей-офф за выход в элитный дивизион Италии и Англии.
"Футбол 24" традиционно подготовил обзор уикенда и выяснил ситуацию в гонке за "Золотую бутсу".