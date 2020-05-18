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Главные новости футбола 17 мая: Бавария закрепила лидерство в Бундеслиге, Ибрагимович уйдет из Милана

07:00 15 Читати українською
Главные новости футбола 17 мая: Бавария закрепила лидерство в Бундеслиге, Ибрагимович уйдет из Милана
Главные новости футбола 17 мая

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 мая.

Германия

Бавария натужно победила Унион и оторвалась от конкурентов на вершине Бундеслиги. Правда, мюнхенцы показали невыразительный футбол. Антигероем стал экс-защитник Боруссии Д, который позволил фавориту забить два гола. Левандовски пятый сезон подряд покорил гроссмейстерскую отметку забитых мячей и может побить свой рекорд.

В другом матче игрового дня Кельн расписал боевую ничью с Майнцом – "карнавальщики" оформили яркий камбэк. Судьбу матча решил удивительный сольный проход. Первый тур Бундеслиги после возобновления чемпионата привлек внимание рекордной зрительской аудитории.

Европа

Златан Ибрагимович покинет Милан – известный тренер озвучил два варианта, между которыми выбирает швед. Рома погрязла в космических долгах и вынуждена продавать главных звезд – Фонсека рискует потерять лидеров.

УЕФА может уменьшить количество городов-хозяев Евро – у трех возникли проблемы. Как будут доигрывать чемпионат Испании – насыщенный календарь и матчи в полночь.

Барселона и Ювентус договорились о беспрецедентном обмене – каталонцы получат двух игроков и немалую сумму. Мохамед Салах отказался переходить в Реал.

Наши за границей

Александр Зинченко может избавиться от конкурента – Манчестер Сити размышляет над мегаобменом с РБ Лейпциг. "Переговоры с Шахтером на завершающем этапе", – Эдуард Соболь прокомментировал свой трансфер в Брюгге.

Роман Григорчук готов вернуться в УПЛ – тренер рассказал, какие клубы ему импонируют. Андрей Шевченко признался, променяет ли сборную Украины на Милан.

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