Сборная Украины

"Сине-желтые" одержали первую победу на Евро-2020 и вторую на чемпионатах Европы в целом. Украина обыграла Северную Македонию благодаря забитым мячам Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука – видео голов и обзор матча. Счет мог быть другим, но Руслан Малиновский не сумел реализовать пенальти. Георгий Бущан тоже отразил 11-метровый, однако с добиванием уже не справился.

"Футбол 24" собрал реакцию соцсетей и македонских СМИ на триумф "сине-желтых". Также мы оценили действия команды Андрея Шевченко.

Евро-2020

В других матчах четверга Нидерланды переиграли Австрию и вышли в 1/8 финала с первого места группы С. Австрия опустилась на 3 место квартета и должна побеждать Украину в последнем туре, чтобы финишировать второй.

В группе В Бельгия обыграла Данию и тоже квалифицировалась в плей-офф, заняв первую позицию квартета. Датчане тоже сохраняют шансы, однако для этого нужно уверенно выиграть у России. В общем уже 3 команды вышли в 1/8 финала – Италия, Бельгия и Нидерланды.

Кристиан Эриксен будет носить кардиостимулятор. Хавбек сборной Дании решился на радикальное решение после остановки сердца в поединке чемпионата Европы против Финляндии.

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