Главные новости футбола 17 июля: Украина U-19 одолела Францию на Евро-2018, Зинченко поехал с Ман Сити на турне в США

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 июля.

Украина U-19 победила Францию на Евро-2018

Сборная Украины U-19 удачно начала выступления на чемпионате Европы-2018. В первом туре группового этапа "желто-синие" обыграли Францию со счетом 2:1. Голами в составе победителей отличились Георгий Цитаишвили и Сергей Булеца.

"Футбол 24" рассказал все, что нужно знать об этом турнире. Следующие матчи Украина проведет против Англии и Турции.

Украинцы в Европе

Украинские легионеры активно проводят межсезонье в европейских топ-клубах. Роман Зозуля представил новую форму Альбасете – форвард был центральной фигурой на презентации.

Александр Зинченко отправился с Манчестер Сити на турне в США, несмотря на слухи о трансфере в другой клуб. На американском континенте "горожане" сыграют против Ливерпуля, Боруссии Дортмунд и Баварии.

Зинченко в прошлом сезоне легко адаптировался в звездной команде, поэтому Андрей Ярмоленко берет с него пример, осваиваясь в Англиии. Экс-"динамовец" выиграл спор у нападающего Вест Хэма Хьюджилла – игрок чистил бутсы украинца. Также в сети появилась видеоподборка лучших моментов из дебютного матча Ярмоленко за "молотобойцев".

Андрей Лунин провел первую тренировку в Реале и поздравил Гарета Бейла с Днем рождения.

Новости Динамо и Шахтера

Динамо и Расинг не могут согласовать сумму трансфера Мансильи. Переход под угрозой срыва, киевляне рискуют так и не усилить позицию форварда до конца трансферного окна. Зато Гонсалес может покинуть клуб – представители Сантоса встретятся с менеджерами игрока.

Новички Шахтера определились, под какими номерами они будут выступать в следующем сезоне. Жуниор Мораес взял себе 10 номер и заверил, что не сделал ничего плохого, когда перешел из Динамо в Шахтер. Капитан "горняков" Тайсон не будет готов играть в Суперкубке Украины.