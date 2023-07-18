Главные новости футбола 17 июля: неожиданный претендент на показ УПЛ, усиление Шахтера и Днепра-1
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 июля.
УПЛ ТВ
Появился новый претендент на трансляцию чемпионата Украины – за ним стоит экс-вице-президент Шахтера. Три клуба присоединились к "коалиции" по единому пулу, а Динамо и компания игнорируют. Рух подтвердил намерение спонсировать УПЛ ТВ.
Трансферы
Шахтер бесплатно подпишет бразильца, который вляпался в несколько скандалов. СК Днепр-1 имеет очередное усиление на сборах. Ворскла потеряет своего главного бомбардира – клуб надеется заработать на аренде.
Месси и Бускетс были представлены в статусе игроков Интер Майами. Бавария нашла альтернативу Кейну. Барселона презентовала Гюндогана. Лацио оформил трансфер экс-партнера Цыганкова, который унизил Реал.
Другие новости
Динамо могло сыграть в договорном матче – источник заметил подозрительные действия соперника. Карпаты одолели третьего представителя УПЛ, Александрия продолжила мощное шествие. Умер легенда Карпат и обладатель Кубка СССР-1969.
Мудрик вместе с Челси отправился в США – впереди матчи против Де Дзерби, Ньюкасла и Голливуда. Крымские клубы сыграли в чемпионате России: УАФ официально обратилась в УЕФА и ФИФА. Мексика стала обладателем Золотой кубок КОНКАКАФ.