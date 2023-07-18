УПЛ ТВ

Появился новый претендент на трансляцию чемпионата Украины – за ним стоит экс-вице-президент Шахтера. Три клуба присоединились к "коалиции" по единому пулу, а Динамо и компания игнорируют. Рух подтвердил намерение спонсировать УПЛ ТВ.

Трансферы

Шахтер бесплатно подпишет бразильца, который вляпался в несколько скандалов. СК Днепр-1 имеет очередное усиление на сборах. Ворскла потеряет своего главного бомбардира – клуб надеется заработать на аренде.

Месси и Бускетс были представлены в статусе игроков Интер Майами. Бавария нашла альтернативу Кейну. Барселона презентовала Гюндогана. Лацио оформил трансфер экс-партнера Цыганкова, который унизил Реал.

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Мудрик вместе с Челси отправился в США – впереди матчи против Де Дзерби, Ньюкасла и Голливуда. Крымские клубы сыграли в чемпионате России: УАФ официально обратилась в УЕФА и ФИФА. Мексика стала обладателем Золотой кубок КОНКАКАФ.