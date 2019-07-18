Главные новости футбола 17 июля: Ярмоленко и Зинченко сыграли друг против друга, феерии и неудачи украинцев в ЛЧ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 июля.

Наши за рубежом

Ярмоленко и Зинченко сыграли друг против друга – Манчестер Сити разгромил Вест Хэм и вышел в финал Азия Трофи. Александр стал двойным победителем, а Андрей транжирил супершансы. Для Ярмолы следующий сезон будет судьбоносным: в Англии спрогнозировали роль и количество голов украинца в революционном Вест Хэме.

Роман Яремчук якобы попал в сферу интересов Галатасарая, также в нем заинтересован немецкий Айнтрахт. Гент требует за форварда сборной Украины 10 миллионов евро, а Роман тем временем забивает в составе бельгийцев в спаррингах.

Евгений Коноплянка продолжает поиски нового клуба, но не рассматривает варианты продолжения карьеры в России и Китае. Руслан Малиновский уже сменил место работы, за что получил комплименты от легенды Милана. 26-летний хавбек стал одним из самых высокооплачиваемых игроков Аталанты.

Ференцварош с украинцами в ​​Лиге чемпионов победил Лудогорец – Харатин забил гол, Зубков отдал два ассиста. В следующем раунде квалификации команда Сергея Реброва поедет на Мальту. Еще два украинца вылетели из турнира – Дебелко и Сухоцкий проиграли серии пенальти.

Украина

Владлен Юрченко официально стал игроком Зари. Экс-футболист Байера прокомментировал возвращение в Украину.

Динамо приехало со сборов с восемью травмированными – основной форвард Фран Соль пропустит матч за Суперкубок Украины. Киевляне провели первую тренировку в Украине – Виктор Цыганков и Миккель Дуэлунд занимались по индивидуальной программе. Назарий Русин и Сидклей не попали в заявку Динамо на сезон 2019/20.

Мир

Нигерия одержала минимальную победу над Тунисом и стала бронзовым призером Кубка африканских наций-2019. Единственный гол во встрече забил форвард китайского клуба.

Неймар хочет покинуть ПСЖ любой ценой – на бразильца, кроме Барселоны, претендует Реал и другие топ-клубы. Каталонцам придется продать игроков на космическую сумму в случае осуществления трансфера. Впрочем, "блаугранас" не планируют платить за Неймара ни цента.

Главные трансферы дня: Вест Хэм Ярмоленко побил свой трансферный рекорд, Рома подписала центрбэка сборной Италии, а Атлетико купил финалиста Лиги чемпионов.