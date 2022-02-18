Наши за границей

Юрий Вернидуб сотворил очередную сенсацию. Его Шериф солидно обыграл Брагу в плей-офф Лиги Европы. Украинский тренер радикально рискует и заслуживает пить шампанское – аномальная история напомнила Шахтер. Вернидуб признался, благодаря чему Шериф сумел одолеть португальцев.

Аталанта оформила камбэк против Олимпиакоса в Лиге Европы. Руслан Малиновский провел трудовой матч и полезно поделился спасательными угловыми. Ошибки Ярослава Ракицкого помогли Бетису обыграть Зенит в матче с пятью голами.

Украина

Динамо обыграло Вальмиеру на сборах по привычному сценарию – киевляне включились во втором тайме. Витиньо добавил огня со скамейки запасных и принес победу. Шапаренко с опозданием присоединился к Динамо в Турции. Чемпионы Украины добавили 6 новых игроков в заявку на сезон.

Ярославский сделал заявление о смертельном ДТП с участием его кортежа: "Создается ощущение, что виновного уже нашли". Григорчук простил Черноморцу долги прошлого. Перенесенный матч Ингулец – Рух: клуб из Петрово обжаловал решение КДК и ждет рассмотрения апелляции

Лига Европы и Лига конференций

Лига Европы подарила неожиданные результаты. Барселона не смогла дожать Наполи на Камп Ноу – партенопейцы удержали ничью. Боруссия опозорилась в Дортмунде, пропустив 4 от Рейнджерс. РБ Лейпциг спас сомнительный пенальти, Марсьяль забил за Севилью, а Порту одолел Лацио.

В Лиге конференций были менее статусные матчи. Лестер разгромил Раннерс, Селтик уступил Буде-Глимту, а Марсель уверенно обыграл Карабах. Славия с Качарабой одолела Фенербахче, Митьюлланд и ПСВ победили, а Рапид разобрался с Витессом.