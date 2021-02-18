Лига чемпионов

Туринский Ювентус сенсационно проиграл Порту в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – видео голов и обзор поединка на Пиренеях.

Дортмундская Боруссия удержала победу в Севилье благодаря феерии Холанда – видео забитых мячей и лучших моментов поединка на Рамон Санчес Писхуане.

В свою очередь Юношеская лига УЕФА 2020/21 официально отменена – Динамо не сыграет с Барселоной.

Лига Европы

Динамо – Брюгге: УЕФА принял решение о переносе времени начала игры, а украинское правительство позволило болельщикам посещать футбольные матчи.

Наставник киевлян Мирча Луческу оценил уникальность дуэли, кадровую ситуацию и перспективы в турнире. Защитник Илья Забарный вернулся в обойму Динамо перед противостоянием с Брюгге.

Тренер Маккаби Тель-Авив пообещал Шахтеру непростой поединок – он старый знакомый "горняков". В свою очередь Луиш Каштру раздал комплименты израильтянам и рассказал о надеждах на победу.

Другие топ-события

Защитник сборной Украины Артем Шабанов подписал контракт с Легией и уже прокомментировал переезд в Экстраклясу.

Английский Манчестер Сити без Зинченко уверенно переиграл Эвертон – "горожане" одержали 17-ю победу подряд. Мадридский Атлетико на выезде не сумел дожать Леванте.