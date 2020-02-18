Главные новости футбола 17 февраля: Бутко перешел в Лех, Манчестер Юнайтед снова обыграл Челси

Богдан Бутко перешел из Шахтера в Лех / ФК Лех

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 февраля.

Украина

Богдан Бутко покинул Шахтер. 29-летний защитник на правах аренды присоединился к польскому Леху, который занимает 5 место в чемпионате. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Как признался сам Бутко, решающим фактором перехода стало желание попасть в заявку сборной Украины на Евро-2020.

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Еврокубки

УЕФА ввел новую индивидуальную награду в матчах ЛЧ. Нововведение заработает уже с первых поединков 1/8 финала.

Также было официально сообщено о решении использовать VAR на матчах плей-офф Лиги Европы. Единственным представителем Украины на этой стадии является Шахтер, который в 1/16 финала сыграет с Бенфикой.

Мир

Манчестер Юнайтед обыграл Челси второй раз в сезоне и продолжает надеяться на место в зоне ЛЧ. Поединок первого круга завершился со счетом 4:0, а сейчас "красные дьяволы" забили лишь 2 гола. Однако, VAR отменил 2 мяча хозяев.

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Манчестер Сити попросит CAS проверить документы ПСЖ и Ювентуса. "Горожане" считают, что данные клубы тоже могли нарушать требования финансового фэйр-плей.