FIFA The Best-2020

ФИФА раздала награды лучшим в этом году. Главный приз забрал Роберт Левандовски, который стал лучшим игроком мира, опередив Месси и Роналду. FIFA The Best 2020 – за кого голосовали Шевченко и Пятов как представители Украины.

Лучшим вратарем прогнозируемо стал Мануэль Нойер, а вот выбором тренера года ФИФА шокировала. В символической сборной 2020-го также можно найти неожиданности. Самый красивый гол года забил Хын Мин Сон – этим шедевром можно наслаждаться бесконечно.

Дисциплинарные решения

УАФ официально решила судьбу отмененного матча УПЛ Ингулец – Шахтер и присудила "горнякам" техническую победу. Ингулец обвинил КДК УАФ в заговоре, а Динамо эффектно потроллило Шахтер.

УАФ наказала Мирчу Луческу за выход на поле во время матча Динамо – Колос. Заря пролила свет на будущее Виктора Скрипника. Шахтер обнародовал график зимних сборов.

CAS подтвердил дисквалификацию России из-за допинга – участие в ЧМ-2022 под вопросом.

Наши за границей

19-летний форвард Руха Николай Кухаревич прошел медосмотр в Бельгии. Григорий Козловский раскрыл отдельные детали трансфера парня в Андерлехт. Отличный вариант за небольшие деньги – в Бельгии оценили перспективы Кухаревича, которого считают "новым Яремчуком".

Сам Роман – лучший из сборной Украины: стал легендой, поставляет голы в каждом матче и приближает трансфер в топ-лигу. "Руслан Малиновский – самый острый игрок Аталанты": итальянская пресса нашла позитив в муках против Ювентуса. Артур Рудько с невероятной статистикой стал лучшим голкипером первого круга чемпионата Кипра.