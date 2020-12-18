Главные новости футбола 17 декабря: дисквалификация России, техническая победа Шахтера, лучший футболист года
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 декабря.
FIFA The Best-2020
ФИФА раздала награды лучшим в этом году. Главный приз забрал Роберт Левандовски, который стал лучшим игроком мира, опередив Месси и Роналду. FIFA The Best 2020 – за кого голосовали Шевченко и Пятов как представители Украины.
Лучшим вратарем прогнозируемо стал Мануэль Нойер, а вот выбором тренера года ФИФА шокировала. В символической сборной 2020-го также можно найти неожиданности. Самый красивый гол года забил Хын Мин Сон – этим шедевром можно наслаждаться бесконечно.
Дисциплинарные решения
УАФ официально решила судьбу отмененного матча УПЛ Ингулец – Шахтер и присудила "горнякам" техническую победу. Ингулец обвинил КДК УАФ в заговоре, а Динамо эффектно потроллило Шахтер.
УАФ наказала Мирчу Луческу за выход на поле во время матча Динамо – Колос. Заря пролила свет на будущее Виктора Скрипника. Шахтер обнародовал график зимних сборов.
CAS подтвердил дисквалификацию России из-за допинга – участие в ЧМ-2022 под вопросом.
Наши за границей
19-летний форвард Руха Николай Кухаревич прошел медосмотр в Бельгии. Григорий Козловский раскрыл отдельные детали трансфера парня в Андерлехт. Отличный вариант за небольшие деньги – в Бельгии оценили перспективы Кухаревича, которого считают "новым Яремчуком".
Сам Роман – лучший из сборной Украины: стал легендой, поставляет голы в каждом матче и приближает трансфер в топ-лигу. "Руслан Малиновский – самый острый игрок Аталанты": итальянская пресса нашла позитив в муках против Ювентуса. Артур Рудько с невероятной статистикой стал лучшим голкипером первого круга чемпионата Кипра.