Главные новости футбола 17 августа: Зинченко прервал рекордную серию в АПЛ, Коутиньо покидает Барселону

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 августа.

Украина

4-й тур УПЛ стартовал двумя поединками. В первом СК Днепр-1 и Ворскла разошлись миром, обменявшись голами во втором тайме – видеообзор матча.

В другом поединке дня также была зафиксирована ничья. В Чернигове местная Десна не сумела обыграть Колос – матч завершился нулевой ничьей. Напомним, Шахтер свой матч против Львова проведет в воскресенье, а матч Мариуполь – Динамо перенесен на сентябрь.

Украинцы за рубежом

Манчестер Сити и Тоттенхэм расписали ничью в драматичном матче. Александр Зинченко мог забивать, а в конце поединка травмировался, хотя и доиграл встречу до конца. Украинец впервые в английской карьере ушел с поля без победы в поединке чемпионата, прервав рекордный показатель.

Андрей Ярмоленко вышел на поле в матче АПЛ впервые за 10 месяцев. Украинец получил самую низкую оценку в поединке среди игроков обеих команд, а его Вест Хэм набрал первое очко в чемпионате. А вот Роман Зозуля стартовал в новом сезоне не очень удачно – его Альбасете разгромно проиграл, хотя украинец был одним из лучших.

Адеринсола Эсеола, Александр Зубков и Артем Сухоцкий отличились забитыми голами в матчах своих команд.

Трансфер Евгения Коноплянки на грани срыва – Шальке и Бешикташ никак не могут согласовать цену перехода.

Руслан Малиновский вернулся к тренировкам после повреждения, полученного в контрольном матче Аталанты.

Другие главные события

Филиппе Коутиньо перейдет в Баварию. Чемпион Германии возьмет бразильца в аренду на один сезон. В ближайшее время хавбек Барселоны должен прибыть в Мюнхен, где пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Ливерпуль и Арсенал одержали очередные победы в АПЛ, а Реал победил Сельту и оторвался от Барселоны на 3 очка уже по итогам стартового тура. В Германии Боруссия Д стартовала с разгромной победы и возглавила турнирную таблицу.