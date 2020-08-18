Главные новости футбола 17 августа: Шахтер без вариантов вылетел из Лиги Европы, Барселона уволила главного тренера

Вылет Шахтера из ЛЕ

Закончилась еврокубковая кампания Шахтера. Интер разбомбил "горняков" и издевательски легко вышел в финал Лиги Европы. В ворота чемпиона Украины влетело 5 голов – смотрите видеообзор матча. Поражение Шахтера определило пару финалистов турнира, которые поборются за трофей.

Луиш Каштру взял вину за разгром на себя, назвал переломный момент и выделил основные причины вылета из Лиги Европы. Подопечные Антонио Конте установили рекорд результативности, а сам наставник Интера призвал не делать выводов о Шахтере по результатам полуфинала.

Европа

Барселона официально уволила Кике Сетьена. Каталонцы уже определились с новым главным тренером – им станет наставник сборной Нидерландов, который должен был сыграть против Украины на Евро. Битва за Месси: перспективы ПСЖ и Манчестер Сити в борьбе за Лео и шансы аргентинца вне Барселоны. "Блаугранас" отреагировали на информацию о желании Месси покинуть клуб.

Давид Силва перешел в новый неожиданный клуб в Испании, а Манчестер Сити установит на Этихаде статую своему легендарному игроку. Манчестер Сити не планирует увольнять Пепа Гвардиолу, несмотря на провал в Лиге чемпионов – агент тренера оценил вероятность возвращения в Барселону.

Ювентус определился с суммой, за которую готов продать Роналду – сенсационные цифры. Рома официально сменила собственника – коронавирус уменьшил цену на "волков" почти вдвое. Компани стал наставником Андерлехта – бельгиец завершил карьеру игрока и будет тренировать Михайличенко.

Украина

Динамо провело очередную тренировку – восемь игроков продолжают восстанавливаться от травм. Киевский клуб анонсировал презентацию новой формы на сезон 2020/21. "Бело-синие" погасили многомиллионный долг перед НСК Олимпийский. Суркис продолжает вести переговоры относительно транслятора Динамо – "плюсы" сделали официальное заявление.

"Хотим сохранить нынешний состав до конца года": Сергей Палкин дал "Футбол 24" интервью о новом сезоне для Шахтера и оцифрованных предложениях. Шахтер подтвердил желание играть на НСК Олимпийский. "Оранжево-черные" потеряли невероятную прибыль из-за вынужденного отъезда из Донецка.