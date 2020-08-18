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Главные новости футбола 17 августа: Шахтер без вариантов вылетел из Лиги Европы, Барселона уволила главного тренера

07:00 - Читати українською
Главные новости футбола 17 августа: Шахтер без вариантов вылетел из Лиги Европы, Барселона уволила главного тренера
Главные новости футбола 17 августа

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 августа.

Вылет Шахтера из ЛЕ

Закончилась еврокубковая кампания Шахтера. Интер разбомбил "горняков" и издевательски легко вышел в финал Лиги Европы. В ворота чемпиона Украины влетело 5 голов – смотрите видеообзор матча. Поражение Шахтера определило пару финалистов турнира, которые поборются за трофей.

Луиш Каштру взял вину за разгром на себя, назвал переломный момент и выделил основные причины вылета из Лиги Европы. Подопечные Антонио Конте установили рекорд результативности, а сам наставник Интера призвал не делать выводов о Шахтере по результатам полуфинала.

Европа

Барселона официально уволила Кике Сетьена. Каталонцы уже определились с новым главным тренером – им станет наставник сборной Нидерландов, который должен был сыграть против Украины на Евро. Битва за Месси: перспективы ПСЖ и Манчестер Сити в борьбе за Лео и шансы аргентинца вне Барселоны. "Блаугранас" отреагировали на информацию о желании Месси покинуть клуб.

Давид Силва перешел в новый неожиданный клуб в Испании, а Манчестер Сити установит на Этихаде статую своему легендарному игроку. Манчестер Сити не планирует увольнять Пепа Гвардиолу, несмотря на провал в Лиге чемпионов – агент тренера оценил вероятность возвращения в Барселону.

Ювентус определился с суммой, за которую готов продать Роналду – сенсационные цифры. Рома официально сменила собственника – коронавирус уменьшил цену на "волков" почти вдвое. Компани стал наставником Андерлехта – бельгиец завершил карьеру игрока и будет тренировать Михайличенко.

Украина

Динамо провело очередную тренировку – восемь игроков продолжают восстанавливаться от травм. Киевский клуб анонсировал презентацию новой формы на сезон 2020/21. "Бело-синие" погасили многомиллионный долг перед НСК Олимпийский. Суркис продолжает вести переговоры относительно транслятора Динамо – "плюсы" сделали официальное заявление.

"Хотим сохранить нынешний состав до конца года": Сергей Палкин дал "Футбол 24" интервью о новом сезоне для Шахтера и оцифрованных предложениях. Шахтер подтвердил желание играть на НСК Олимпийский. "Оранжево-черные" потеряли невероятную прибыль из-за вынужденного отъезда из Донецка.

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