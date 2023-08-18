Еврокубки

Динамо взяло реванш у Ариса и прошло дальше в Лиге конференций. Матч показался очень трудным и драматичным. Сидорчук и Андриевский создали красоту, а Бущан выиграл серию пенальти.

Фанаты Ариса опять опозорились – после победы Динамо и ответа Бущана вспомнили Путина, завязалась массовая стычка. Киевляне получили соперника в решающем раунде квалификации.

СК Днепр-1 расписал ничью со Славией и вылетел из Лиги Европы. В отборе Лиги конференций команда Кучера сыграет со словаками. А Заря в Лиге Европы встретится с обидчиками Днепр-1.

В Лиге Европы украинцы выбили белорусов и казахов. В Лиге конференций Яремчук оформил хет-трик, а ассист Безуса не спас Омонию.

Наши за границей

Малиновский приблизился к возвращению в Серию А. Топ-инсайдер раскрыл условия трансфера. Марсель согласовал переход Руслана в Дженоа, но украинец взял паузу и рассматривает сенсационный вариант.

Александр Зинченко вернулся в состав Арсенала после 3 месяцев паузы. В Реале определились с основным голкипером на следующий матч Ла Лиги, озвучив вердикт для Андрея Лунина.

Лидер молодежной сборной Украины нашел новый клуб – к нему был интерес в Германии и АПЛ.

Мир

Саудовская Аравия хочет получить место в ЛЧ – есть первый ответ от УЕФА, легендарный партнер Шевченко категоричен. УЕФА назвал претендентов на лучших игрока и тренера сезона.

Шахтер завершает трансфер игрока из Европы. Гвардиола опередил Луческу в списке самых титулованных тренеров – впереди только одна легенда.