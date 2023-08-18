Главные новости футбола 17 августа: Динамо проскочило дальше в еврокубках, Малиновский на пути в Серию А
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 августа.
Еврокубки
Динамо взяло реванш у Ариса и прошло дальше в Лиге конференций. Матч показался очень трудным и драматичным. Сидорчук и Андриевский создали красоту, а Бущан выиграл серию пенальти.
Фанаты Ариса опять опозорились – после победы Динамо и ответа Бущана вспомнили Путина, завязалась массовая стычка. Киевляне получили соперника в решающем раунде квалификации.
СК Днепр-1 расписал ничью со Славией и вылетел из Лиги Европы. В отборе Лиги конференций команда Кучера сыграет со словаками. А Заря в Лиге Европы встретится с обидчиками Днепр-1.
В Лиге Европы украинцы выбили белорусов и казахов. В Лиге конференций Яремчук оформил хет-трик, а ассист Безуса не спас Омонию.
Наши за границей
Малиновский приблизился к возвращению в Серию А. Топ-инсайдер раскрыл условия трансфера. Марсель согласовал переход Руслана в Дженоа, но украинец взял паузу и рассматривает сенсационный вариант.
Александр Зинченко вернулся в состав Арсенала после 3 месяцев паузы. В Реале определились с основным голкипером на следующий матч Ла Лиги, озвучив вердикт для Андрея Лунина.
Лидер молодежной сборной Украины нашел новый клуб – к нему был интерес в Германии и АПЛ.
Мир
Саудовская Аравия хочет получить место в ЛЧ – есть первый ответ от УЕФА, легендарный партнер Шевченко категоричен. УЕФА назвал претендентов на лучших игрока и тренера сезона.
Шахтер завершает трансфер игрока из Европы. Гвардиола опередил Луческу в списке самых титулованных тренеров – впереди только одна легенда.