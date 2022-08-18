Главные новости футбола 17 августа: Бенфика не оставляет Динамо шансов в ЛЧ – первое поражение киевлян в сезоне
"Футбол 24" представаляет дайджест главных новостей за 17 августа. Динамо проигрывает в первом матче за групповой турнир Лиги чемпионов против Бенфики.
Динамо и ЛЧ
Динамо потерпело поражение от Бенфики в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Цыганков мог стать героем, но привез гол, не реализовал свои шансы и довольно быстро сошел с поля. Караваев также упустил пару моментов исправить ситуацию. Для команды Луческу это первое поражение в еврокубковом сезоне. С большой вероятностью киевский клуб вылетит из ЛЧ и осенью будет играть на групповом турнире Лиги Европы.
Црвена Звезда проиграла яркий матч Маккаби в израильской Хайфе. В другой встрече квалификации Лиги чемпионов Карабах и Виктория не выявили победителя в Азербайджане.
Украина
Зинченко эффектно посрамил игроков Арсенала своей техникой – видео дня стало вирусным в среде английских фанатов. За сутки ролик набрал полтора миллиона просмотров в Твиттере. Универсал сборной Украины, похоже, не намерен сдавать позиции в лондонской команде.
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Зозуля стал целью каталонского клуба. Для трансфера есть два условия.
Шахтер вернулся в Украину для подготовки к новому сезону. "Горняки" сделали командное фото на киевском вокзале. В то же время, легионер Шахтера не приехал с командой и готовится за границей.
"Квартира и все мои вещи сгорели": экс-игрок Мариуполя благодаря своей девушке нашел новый клуб в Германии.
Мир
Мбаппе и Неймар устроили встречу по мотивам своего конфликта. Лидер раздевалки ПСЖ выступил посредником. Мбаппе завидует Неймару, чувствует себя изолированным и обманутым. Чемпион мира ждал совсем другой роли в команде. ПСЖ не может погасить конфликт из-за больших амбиций француза, который слишком часто ссорится с партнерами.
Хави выступил за резкое изменение футбольных правил. Уловки соперников Барселоны "пожирают" от 38 минут игры.