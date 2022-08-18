"Футбол 24" представаляет дайджест главных новостей за 17 августа. Динамо проигрывает в первом матче за групповой турнир Лиги чемпионов против Бенфики.

Динамо – Бенфика: Забарный не спас киевлян от поражения в первом матче плей-офф ЛЧ 17 08 2022

Динамо и ЛЧ

Динамо потерпело поражение от Бенфики в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Цыганков мог стать героем, но привез гол, не реализовал свои шансы и довольно быстро сошел с поля. Караваев также упустил пару моментов исправить ситуацию. Для команды Луческу это первое поражение в еврокубковом сезоне. С большой вероятностью киевский клуб вылетит из ЛЧ и осенью будет играть на групповом турнире Лиги Европы.

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Украина

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Мир

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