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Главные новости футбола 17 апреля: сокращение зарплат в УПЛ, коронавирус скосил чемпиона мира, признание Малиновского

07:00 117 Читати українською
Главные новости футбола 17 апреля: сокращение зарплат в УПЛ, коронавирус скосил чемпиона мира, признание Малиновского
Главные новости футбола 17 апреля

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 апреля.

Украина

Первый клуб УПЛ пошел на серьезное сокращение зарплат. Динамо также планирует сократить выплаты на период карантина – игроки могут потерять большие деньги. А Карпаты вообще 3 месяца не платят футболистам зарплату.

Богдан Михайличенко стал трансферной целью титулованного европейского клуба. В то же время Томаш Кендзера может покинуть Динамо. Денис Попов прокомментировал информацию об интересе Наполи. Виталий Миколенко оценил вероятность перехода в Шахтер. Тайсон определил дату своего возвращения в Интернасьональ.

Наши за границей

"Малиновский имеет 3 нетривиальных качества": чем украинец затмил Роналду – итальянский СМИ назвал Руслана среди героев финала Серии А.

Юрий Вернидуб потерпел очередную неудачу – его Шахтер дома проиграл в чемпионате Беларуси. Тренер недоволен стартом своей карьеры за рубежом.

Мир

Чемпион мира-1966 умер от коронавируса. Гуанчжоу Эвергранд начал строительство крупнейшего стадиона планеты – не обошлось без символизма.

Тимо Вернер может оформить сенсационный трансфер в Серию А. Бавария стала ближе к приобретению Сане. Атлетико получит неслыханную выгоду, если Ла Лигу не удастся доиграть.

Вирусная Барса: сенсационная замена для тер Штегена, возвращение блудных сыновей, "французское спасение". Возвращение Неймара возможно – бывший вице-президент Барселоны назвал условия.

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Карпаты 3 месяца не платят игрокам зарплату, – журналист
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