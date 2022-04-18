Динамо и сборная

Возник громкий скандал в украинском футболе во время войны. Динамо отказывается отпускать игроков в сборную Украины в заявленную дату. Подготовка к плей-офф ЧМ-2022 под угрозой. Игорь Суркис нашел оправдание, свалив все на инициативу Луческу. Мирон Маркевич призвал игроков Динамо покинуть клуб ради сборной Украины. Виктор Вацко обратился к руководству киевского клуба с призывом еще раз осмыслить ситуацию.

Украина и украинцы

Прикарпатье почти полным составом приняло присягу и вступило в ВСУ. Клубы УПЛ соберутся для определения дальнейшей судьбы сезона – на связь вышел даже Мариуполь.

Инсайдер раскрыл сумму, которую заработает Шахтер за трансфер Фернандо в Зальцбург. Фенербахче нацелился на звездное трио Шахтера.

Иван Петряк красивым ударом принес Фехервару победу. Сикан получил прямую красную за удар по лицу соперника во второй Бундеслиге. Игорь Пластун стал трехкратным чемпионом Болгарии, но пропустил "золотой" матч Лудогорца.

Мир

Реал одержал волевую победу над Севильей – замены Анчелотти спасли Мадрид после 0:2 в первом тайме. ПСЖ обыграл Марсель в дерби – Мбаппе и Неймар приносят победу, Месси без гола. Барселона получит наказание от УЕФА из-за жадности собственных фанатов. Челси дожал Кристал Пелас и вышел в финал Кубка Англии. Лейпциг выиграл у Байера битву за третье место Бундеслиги, перевернув провальный матч.