"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 октября. Сенсационная смена тренера в Шахтере, фантастическая победа сборной Украины над Англией и другие топ-события.

Украина

Сенсация всколыхнула украинский футбол в понедельник, 16 октября. Шахтер официально уволил ван Леувена, под руководством которого команда сыграла всего 12 матчей. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дарио Срна.

Смена тренера в Шахтере затмила остальные события в украинском футболе, но были и другие интересные новости. В частности, Украина вырвала победу над Англией в драматичном матче отбора Евро-2025 U-21 – джокер из Руха, шедевр хавбека Шахтера.

Кривбасс подписал очередного легионера – Вернидуб и Ко ждали форварда полтора месяца.

Матч Зари в Лиге конференций могут перенести – журналист озвучил серьезную проблему для команды Кривенцова.

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Испанские СМИ отправляют Цыганкова в топ-клуб – известна сумма трансфера и позиция Жироны, но есть нюанс.

Евро-2024

Сборная Австрии вышла на чемпионат Европы, оформив победу в Азербайджане В других матчах Португалия гарантировала первое место – дубль и рекорд Роналду, едва не пострадавшего от фаната. Нидерланды с двумя пенальти выиграли битву за 2 место, а матч Бельгия – Швеция не доиграли из-за теракта. Перед поединком вооруженный преступник убил нескольких фанатов сборной Швеции. Игру все же начали, но прекратили после первого тайма.

В общей сложности на чемпионат Европы-2024 вышли уже 8 сборных – список участников по состоянию на утро 17 октября.

Мальта – Украина: прогноз на матч отбора к Евро-2024 Сергей Ребров дал традиционную пресс-конференцию – усиление в сборной Украины и возможный шанс для дебютанта.

Другие главные события

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