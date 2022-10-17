УПЛ

В центральном матче УПЛ Шахтер победил Динамо во Львове. Руслан Нещерет парировал пенальти, но пропустил трижды – видео голов и обзор поединка, в котором Илья Забарный получил красную карточку от Екатерины Монзуль. Мирча Луческу после игры объяснил причины поражения в Классическом – не обошлось без вопросов к арбитру.

В другом матче дня СК Днепр-1 вырвал победу у 9 игроков Руха в компенсированное время и сохранил лидерство в УПЛ. После игры разразился скандал – дошло даже до драки. Любопытно, что почти все легионеры отказались ехать во Львов на поединок, мотивируя это опасениями за свою безопасность.

Топ-матчи дня

Реал обыграл депрессивную Барселону: Андрея Лунина унизили странной оценкой, шокирующий промах Левандовски, позор VAR. Украинский вратарь сыграл первое Эль Класико в карьере, а Реал вышел в лидеры чемпионата Испании.

Ливерпуль нанес Ман Сити первое поражение в сезоне: Салах стал героем, Клопп круто подготовился и удержал Эрлинга Холанда, ушедшего с поля без забитого мяча.

Арсенал без Зинченко выиграл сумасшедший матч и сохранил лидерство в АПЛ, МЮ поделил очки с Ньюкаслом.

ПСЖ минимально переиграл Марсель и оторвался во главе Лиги 1 – Мбаппе помог Неймару решить судьбу классической французской битвы.

Другие главные события

Руслан Малиновский может оказаться в Интере уже в январе. За игрока сборной Украины готовы выложить 25 миллионов евро.

Львовские Карпаты едва избежали поражения от худшей команды Первой лиги. В другом матче воскресенья спасительный слалом кипера принес его команде ничью.