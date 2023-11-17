"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 16 ноября. Победа сборной Украины, интерес Арсенала к Андрею Лунину и другие события в дайджесте дня.

Сборная Украины

Украина обыграла Лехию в секретном спарринге перед Италией – дебютные голы принесли победу команде Реброва. Тренер "сине-желтых" дал сыграть всем имеющимся в его распоряжении футболистам, но никто не получил больше 45 минут.

Михаил Мудрик проиграл в своем фирменном компоненте – сборная АПЛ без украинца и в шоке от звезды Ливерпуля.

Артем Довбик оценил возможный трансфер из Жироны, в которой является лучшим бомбардиром. Андрей Лунин может перебраться в Арсенал и стать одноклубником Александра Зинченко – трансфер украинца вместо кипера сборной Англии вполне реален уже в январе.

Евро-2024

Стартовал 9-й тур отбора на чемпионат Европы. Автогол на 90+7 принес Венгрии путевку, Ямал снова феерит за Испанию, дубль Хвичи не помог Грузии Словакия вышла на Евро-2024, Криштиану Роналду голом обновил мировой рекорд, Жерсон Родригес оформил дубль. А был еще и гол с центра поля, завершивший погром Швеции.

Таким образом, стали известны уже 11 команд, которые сыграют на Евро-2024 – список участников финальной части.

У сборной Италии новые потери перед матчем против Украины.Лучший голкипер команды подхватил лихорадку.

Другие главные события

Маккаби Тель-Авив – Заря: УЕФА официально утвердил место проведения матча Лиги конференций, который состоится 25 ноября.

Верес объявил двух агентов персонами нон грата – они сорвали трансфер игрока, которым интересовались Динамо и Шахтер. "Буремные 90-е уже позади": ровенский клуб получил решительный ответ.

УАФ неожиданно продлила контракт с Лучано Лучи – председателем Комитета арбитров. Правда, официального подтверждения пока нет.

Барселона поставила ультиматум Хави – каталонцы уже нашли замену звездному тренеру.