Главные новости футбола 16 ноября: Украина крупно проиграла Словакии, Нидерланды победили Францию

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 ноября.

Сборная Украины

В рамках Лиги наций Словакия разгромила Украину в матче 5-го тура турнира – видео голов и обзор поединка.

Сокрушительное поражение прокомментировал тренер "сине-желтых" – послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко. Также нашел оправдание и хавбек команды Евгений Коноплянка, отметив, что у сборной Украины было мало времени, чтобы понять новую тактику.

Лига наций

В других матчах Нидерланды уверенно одолели сборную Франции благодаря голам Вейналдума и Депая.

Также сборной Словении не хватило гола Вербича для победы над Норвегией, Дания обыграла Уэльс.

Зато Македония победила Лихтенштейн, Армения разгромила Гибралтар с хоккейным счетом.

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