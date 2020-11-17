Коронавирус в сборной Украины

Национальная команда продолжает страдать от коронавируса. Еще три игрока сборной Украины – Евгений Макаренко, Эдуард Соболь и Дмитрий Ризнык – сдали положительные тесты на COVID-19. Делегация прошла новое тестирование, результаты которого будут известны позже. Сегодняшний матч со Швейцарией в Лиге наций под вопросом – ключевое слово должны сказать местные власти.

У хозяев тоже не все в порядке с составом. Главный тренер довызвал на игру против Украины трех исполнителей. Владимир Петкович выделил сильные стороны нашей сборной, а Андрей Шевченко лишь со второй попытки пообщался с журналистами и объяснил, почему пригласил трех игроков из молодежной сборной. Они, кстати, не успели на вечернюю тренировку команды.

Букмекеры явным фаворитом встречи видят Швейцарию. Анонс поединка скоро появится на сайте.

Будущее Луческу в Динамо

В румынской прессе появилась информация, что Мирча Луческу собрался покинуть Динамо зимой из-за бытовых проблем. Румынский специалист опроверг эти слухи и объяснил всю ситуацию. Он вообще планирует перевезти в Киев свою жену.

Динамо нужен Назаренко: наш блогер объясняет, почему новичок Шевченко способен усилить команду Луческу. Тренер назвал самый сложный аспект своей работы в Динамо в условиях пандемии и сразу потерял очередного защитника из-за коронавируса.

Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал свою отставку из киевского клуба: "Мы с Суркисом неправильно поняли друг друга".

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