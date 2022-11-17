"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 ноября. Аргентина выдала шоу в последнем матче перед началом Мундиаля, Мудрик не хочет уходить за 100 миллионов.

УПЛ

Ингулец может возглавить украинец Цымбал, который покидает скандальный российский клуб, играющий в чемпионате Кипра.

Луческу не виноват? Если бы не война, этих игроков не было бы в Динамо никогда.

"Чтобы я, отец игрока сборной Украины, брал у оккупантов паек?": Караваев-старший – о допросах в Херсоне и визитах россиян.

Мудрик – только 5-й: УПЛ назвала лучших игрока и тренера месяца.

Ребров встретился с украинскими военными в Киеве – благородный поступок тренера, который поддержал раненых героев.

ЧМ-2022

Перед ЧМ-2022: Аргентина забила 5 голов. Зрители в Абу-Даби увидели шоу Ди Марии и фирменного Месси в феерической генеральной репетиции фаворита, который идет на исторический рекорд.

Дешам довызвал на ЧМ-2022 лучшего ассистента Бундеслиги. Вторую экстренную замену в расположении сборной Франции вызвала потеря Нкунку, которого травмировал хавбек Реала.

Бавария имеет рекордное представительство на ЧМ-2022. Манчестер Сити и Барселона минимально отстали.

Подготовка к ЧМ-2022: 29-летний дебютант спас Германию от позора, тяжелые победы Хорватии и Польши.

Мудрик

Палкин верит в рекордный трансфер Мудрика. "Найдется большой клуб и даст Шахтеру 100 миллионов евро", – заявил гендиректор донецкого клуба в разговоре с британскими журналистами. Срна на примере самых дорогих звезд АПЛ объяснил огромный ценник на вингера сборной Украины. Подобные оптимистичные оценки разделяют далеко не все.

"Эти заоблачные цифры – чья-то бурная фантазия": агент Мудрика заявил, что лидеру Шахтера лучше уйти из клуба. Михаил эмоционально заявил, что его мечта о переходе в топ-чемпионат пока не убита, но уже ранена. Мудрик шокирован заявлениями Палкина о своем ценнике: "За такую сумму меня купят нескоро, а может, и никогда". Украинец реалистично оценивает уровень УПЛ и свою цену. Также Мудрик признался, что был близок к переходу в Динамо.