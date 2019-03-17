Главные новости футбола 16 марта: Шахтер обыграл Зарю, Зинченко помог Ман Сити в Кубке Англии, а МЮ вылетел из турнира

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 марта.

Украина

Шахтер на выезде минимально переиграл Зарю и оторвался от Динамо на 10 очков. Единственный гол во встрече забил Жуниор Мораес – впоследствии он прокомментировал успех. Бразильский форвард намекает на сборную Украины, Фонсека и Вернидуб в фото дня и 3 впечатляющих серии лидера УПЛ. Паулу Фонсека считает, что украинский чемпионат заслуживает больше таких матчей, а Юрий Вернидуб рассказал о решении конфликта с оппонентом.

В другом матче Александрия на выезде разгромила Черноморец и закрепилась на третьем месте УПЛ. Дело было сделано еще в первом тайме – героем стал автор дубля Артем Ситало. Владимир Шаран поблагодарил своих футболистов, а Ангел Червенков признал, что соперник справедливо получил 3 очка. К слову, клубы УПЛ поддержали перенос матчей из-за выборов Президента Украины.

Наши за границей

Александр Зинченко помог Манчестер Сити выйти в полуфинал Кубка Англии. "Горожане" только после появления на поле украинца оформили скандальный камбэк и победили Суонси. А вот Манчестер Юнайтед прекратил борьбу в турнире на стадии четвертьфинала – Вулверхэмптон одержал сенсационную победу над "красными дьяволами".

Леганес дома уступил Жироне, а Василий Кравец провел неоднозначный матч в Примере: бил по воротам, активно обострял, но ошибался в обороне. Альбасете с Романом Зозулей в ​​большинстве дожал Эстремадуру – команда украинца победила впервые за 5 матчей Сегунды.

Александр Гладкий отличился голом в Турции. Николай Морозюк в том же чемпионате помог Ризеспору подняться на 6 место. На венгерских полях у Ференцвароша Реброва украли шедевральный гол, а у Харатина – красивый голевой пас.

Европа

Реал победил Сельту в первом матче после возвращения Зидана – протеже француза оправдали его доверие. Много старались Асенсио, Марсело, Иско и Бейл. Последние двое отметились голами. "Сливочные" приблизились ко второму месту, ведь Атлетик неожиданно обыграл Атлетико.

Боруссия Д вернулась на вершину Бундеслиги, а Шальке без Евгения Коноплянки после смены тренера уступил РБ Лейпциг. В Серии А Рома сенсационно уступила СПАЛу, а Фабио Квальярелла в 36 лет побил два рекорда результативности.