Главные новости футбола 16 марта: Шахтер избили в Европе, Зинченко вылетел, Динамо не продало легионера
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 марта.
Еврокубки
Шахтер завершил еврокубковую кампанию, пропустив от Фейеноорда 7 мячей. Келси голом престижа только подсластил унижение дончан. Александр Зинченко также вылетел из Лиги Европы. Арсенал пропустил фантастический гол из центра поля и проиграл Спортингу в серии пенальти.
Определились все участники 1/4 финала Лига Европы. Манчестер Юнайтед, Ювентус и Моуринью прошли в следующий раунд и остались фаворитами. В Лиге конференций тоже известны все четвертьфиналисты. Максим Коваль с Шерифом вылетел от Ниццы, а Вест Хэм разбил обидчика СК Днепр-1.
Сборные
В скором времени стартует международная пауза. Евгений Коноплянка уже вернулся к тренировкам с Краковией – надежда для Ротаня и сборной Украины. Гарет Саутгейт объявил заявку сборной Англии на матч против Украины на старте отбора к Евро-2024. Дидье Дешам объявил список игроков на старт отбора к Евро-2024
Другие новости
Украина еще может принять ЧМ-2030 – Испания сделала официальное заявление после включения в заявку Марокко.
Динамо отказалось продать Диалло в Европу за 8 миллионов евро – киевляне могут заработать гораздо больше.
Роман Яремчук официально получил нового тренера в Брюгге. Наставником стал Рик Де Мил, уже выполнявший функции главного.