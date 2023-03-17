Еврокубки

Шахтер завершил еврокубковую кампанию, пропустив от Фейеноорда 7 мячей. Келси голом престижа только подсластил унижение дончан. Александр Зинченко также вылетел из Лиги Европы. Арсенал пропустил фантастический гол из центра поля и проиграл Спортингу в серии пенальти.

Определились все участники 1/4 финала Лига Европы. Манчестер Юнайтед, Ювентус и Моуринью прошли в следующий раунд и остались фаворитами. В Лиге конференций тоже известны все четвертьфиналисты. Максим Коваль с Шерифом вылетел от Ниццы, а Вест Хэм разбил обидчика СК Днепр-1.

Сборные

В скором времени стартует международная пауза. Евгений Коноплянка уже вернулся к тренировкам с Краковией – надежда для Ротаня и сборной Украины. Гарет Саутгейт объявил заявку сборной Англии на матч против Украины на старте отбора к Евро-2024. Дидье Дешам объявил список игроков на старт отбора к Евро-2024

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